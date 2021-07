Florentino Pérez carga también contra Vicente del Bosque: "Ni sabe entrenar ni sabe de tácticas. Es un zoquete"

La última víctima de los audios de Florentino Pérez ha sido Vicente del Bosque. Después de que en la mañana del miércoles se hiciesen públicos dos audios en los que el presidente del Real Madrid hacía referencia a Cristiano Ronaldo y José Mourinho entre otros, es ahora el técnico quien sale a relucir en la grabación que airea El Confidencial. “A Vicente del Bosque no le ofrecen trabajo porque todo el mundo sabe que no es entrenador. Lo de Del Bosque es la mentira más grande que he visto en mi vida”, comenta Florentino.