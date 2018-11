La Fiscalía de la Audiencia Nacional sí conocía el caso del francotirador de Terrasa

La fiscalía de la Audiencia Nacional mintió este pasado jueves al asegurar que no sabía nada del presunto magnicida de Terrasa (Barcelona). La Fiscalía afirmó el jueves por la tarde que no se le había dado traslado ni del atestado ni del procedimiento que se estaba siguiendo con este caso en el juzgado de Terrasa y que por tanto en ningún momento se pronunciaron sobre el caso. Pero no es es así, según adelanta la cadena Ser.