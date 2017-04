Travis Kalanick, el CEO de Uber, hace lo necesario para ganar. Eso es lo que afirman en un perfil en The New York Times en el que apuntaban a cómo este directivo había aprovechado una práctica discutible llamada fingerprinting para monitorizar a los usuarios de Uber. No a los que utilizan el servicio, sino a aquellos que borraban la aplicación de sus iPhones.