El fin del Internet del "todo gratis"

No hace tanto, todos teníamos un Hotmail. Con la friolera de 2 MB de almacenamiento. Luego llegó Google ofreciendo 1 GB de correo gratuito y tras aceptar que no era una broma, nos entregamos a su causa. Y así siguieron floreciendo servicios online, todos con la gratuidad como carta de presentación. Hoy en día todos compramos por Internet con la misma naturalidad con la que nos cepillamos los dientes, pero en los dosmiles, que una web nos pidiese la tarjeta de crédito era una cuestión mayor y no aceptable para cualquiera.