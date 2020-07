Fernando Simón: "Me parece de mal gusto que hayas sacado mi vida personal en una reunión técnica"

Tras su informe de la situación en el país, Fernando Simón ha sido cuestionado por sus vacaciones a Lisboa, en las que fue fotografíado sin mascarilla. Una pregunta que no ha gustado mucho a Simón, que incluso ha llegado a afear esa cuestión a la periodista. "Respecto a mis vacaciones, me vas a disculpar, es mi vida personal y me parece realmente, lo siento, de mal gusto, que lo hayas sacado en una reunión en la que se habla de aspectos técnicos, ha apuntado Simón, que también ha querido restar valor a la foto que le hicieron.