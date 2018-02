La temperatura en el pueblo de Omolon, a unos kilómetros al este de Oymyakon, registró un extraordinario incremento de 37º C dos semanas después de haber registrado -32º C. Y ahora los pobladores de Omolon, no exactamente se están "muriendo de calor", pero el pueblo alcanzó la temperatura más alta que se haya registrado en algún mes de enero: 3º C.