Feijóo asegura que no se cierra a un apoyo de la ultraderecha si Vox llega al Parlamento (gal)

Aunque su aspiración es revalidar su mayoría absoluta, Feijóo dio a entender que, si la pierde pero se mantiene como el candidato más votado, está "dispuesto" a presentarse a la sesión de investidura en el Parlamento gallego. Y a pactar con Vox, el partido que lo define como "nacionalista" y que aspira a tenerlo "vigilado". El de Os Peares reconoció que, aunque considera que la formación de Santiago Abascal no logrará un escaño en el Pazo do Hórreo, no se cierra a ningún apoyo.