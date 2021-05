Fedez planta cara a la censura en la tv pública italiana

Ayer, 1º de mayo la RAI, radiotelevisión italiana, emitió un concierto conmemorativo en el que participó el cantante y rapero Fedez. Al cantante le pidieron previamente por escrito el discurso que iba a decir, el cual no tuvo el visto bueno de los responsables de la TV Italiana. "No puede decir nombres", "el discurso es inapropiado", "esta parte no la puede decir", son la respuesta que le dieron, y que luego han negado. Sin embargo todo esto lo grabó en video y lo ha hecho público, mostrando la censura previa que al parecer suele hacer la tv aunque que en este caso tuvieron que recular ante la denuncia pública del artista.

«No es apropiado desde el punto de vista editorial», dicen los autores del programa en el video. Interviene el jefe de los autores Massimo Cinque: «Sólo te pido que te adaptes a un sistema, que tal vez no reconozcas ...». «¿Qué sistema, quien lo decide?», pregunta el rapero sin obtener respuesta. Luego, cuando Fedez pregunta cuál es la parte infractora, la que debería modificar, Cinque responde: «No se pueden decir todas las citas que hagas con nombres y apellidos». Y es que, prosigue, son frases que «se pueden decir en contextos que no son lo que estás diciendo». «¿A que te refieres? En qué contexto cambia "si tu viese un hijo gay lo quemaría en el horno". ¿Por qué no puedo decir que un consejerio de la Lega ha dicho públicamente esto?».

Sin embargo, a la solicitud de eliminar esos párrafos, Fedez se opone: “Yo en un escenario debo tener la libertad de decir lo que quiero. Soy el que habla, soy el que asume la responsabilidad ”. En ese momento, interviene la subdirectora de Rai3 Ilaria Capitani: «Considero inapropiado el contexto». Y el cantante responde: «¿Puedo subir y hacer cosas inapropiadas para ti y apropiadas para mí?». Una pregunta a la que los autores y responsables no dan respuesta: “Estamos en dificultades. No tengo la respuesta ”, dice una tercera persona.

Tras denunciarlo en redes sociales, los responsables recularon y finalmente "autorizaron" el discurso.

El discurso íntegro: www.youtube.com/watch?v=p5njLdt9SFQ

«Sabed que este discurso fue considerado inapropiado por la subdirectora de Rai3. Evidentemente, como persona libre, asumo la responsabilidad de lo que digo y hago». Así debutó Fedez en el escenario de la Concertone el 1 de mayo luego de que su discurso, incluso antes de que fuera entregado en vivo por televisión, provocó amenazas de líderes de la Lega y la agitación de la alta dirección de la compañía. En el centro del discurso los trabajadores del mundo del espectáculo, para quienes pidió la intervención de Mario Draghi, pero sobre todo la obstrucción del partido ultraderechista, la Lega, y los antiabortistas al proyecto de ley Zan, la ley contra la homotransfobia.«El Senado tiene tiempo para devolverle el sueldo vitalicio a Formigoni, pero no para proteger los derechos de quienes son discriminados», dijo, enumerando una serie de ataques públicos contra la comunidad LGBT pronunciados a lo largo de los años por la Liga. Esta parte fue rechazada por la alta dirección de Rai y luego autorizada después de que Fedez hiciera público el intento de censura.

La Rai, tras el discurso de Fedez, trató de desmentirlo diciendo que simplemente estaban «recogiendo los textos», como «de costumbre». Pero el cantante respondió publicando directamente la grabación en video de la llamada manos libres.

Ni siquiera media hora después de la intervención de Fedez desde el escenario, el mismo Salvini que por la tarde había tuiteado contra «los mítines de izquierda pagados por italianos», relanzó en Facebook hace unos días la invitación a Fedez para tomar un café «para hablar de libertad y derechos». Y reiteró su línea según la cual «quien discrimina o ataca debe ser castigado, como exige la ley». Y por tanto, según Salvini, no sería necesaria una ley específica contra la homotransfobia. Entre los primeros en regocijarse y agradecer al rapero por sus palabras estuvo en cambio el diputado Pd que da nombre al proyecto de ley Alessandro Zan: «La valentía de Fedez da voz a todas aquellas personas que aún sufren violencia y discriminación por lo que son. El Senado debe tener el mismo coraje para aprobar de inmediato una ley por la que Italia ya no puede esperar», escribió en Twitter.

En su intervención en el escenario, Fedez explica que «Es la primera vez que he tenido que enviar previamente el texto de mi discurso», que después de haber tenido que luchar «un poquito» para expresarse libremente, entonces tuvo el «"permiso" para pronunciar el discurso completo».

Luego comenzó a leer el texto de su mensaje que, en la primera parte, estaba dedicado a a los trabajadores del mundo del espectáculo.

Continuó, «dos palabras para el hombre del momento, el 'adormecido' Ostellari (diputado de la Lega). Decidió que un proyecto de ley de iniciativa popular, por tanto la máxima expresión del pueblo, que ya ha sido aprobado en la Cámara como el proyecto de ley Zan, puede ser bloqueado con seguridad por el deseo de un individuo, que es él mismo, de ser protagonista». Una referencia directa al presidente de la Comisión de Justicia del Senado, que en las últimas semanas ha sido protagonista de una auténtica guerra de posiciones para evitar que se inicie la discusión sobre el proyecto de ley. E incluso ahora que ha comenzado, ha querido asumir el papel de "portavoz", llevando el proceso hacia un camino tortuoso (si no completamente infructuoso).

Luego Fedez continuó hablando de la Lega: «Por otro lado, Ostellari es parte de un partido político que a lo largo de los años se ha distinguido por su gran lucha contra las desigualdades», agregó Fedez irónicamente, enumerando algunas de las frases pronunciadas por miembros de la Liga del Norte contra la comunidad LGBT. El artista recordó declaraciones como «si tuviera un hijo gay lo quemaría en el horno», «los gays víctimas de aberraciones de la naturaleza», «los gays son un desastre para la reproducción» o «el matrimonio gay lleva a la extinción de la raza»

«Alguien, como Ostellari, dijo que hay otras prioridades en este momento de la pandemia además del proyecto de ley Zan. Entonces veámoslos: el Senado no tuvo tiempo porque tuvo que discutir el etiquetado del vino, la reorganización del fútbol, el subsidio de bilingüismo para la policía de Bolzano y, para no perderse nada, el restablecimiento de la sueldo vitalizio a Formigoni » , continuó Fedez. «Por tanto, según Ostellari, probablemente el derecho de Formigoni a una renta vitalicia es más importante que la protección de los derechos de todas las personas y de las personas que son discriminadas todos los días hasta el punto de la violencia». Luego Fedez también se dirigió al antiabortistas: «Hablando del derecho a la vida, el del presidente de la Asociación ProVida, el ultracatólico y antiabortista, Jacopo Coghe, amigo del jugador de la Liga Norte, Pillon, ha sido la primera voz cantante los últimos meses contra el proyecto de ley de Zan. El antibortista, sin embargo, no se dio cuenta de que el Vaticano ha invertido más de 20 millones de euros en una empresa farmacéutica que produce la píldora del día después». Y cerró: «Entonces, queridos antiabortistas, querido Pillon, has perdido demasiado tiempo buscando al enemigo afuera y no te diste cuenta de que tenías al enemigo en casa. Qué historia fea».

Negociaciones y amenazas preventivas:

En particular, fue la adjunta de Franco Di Mare, Ilaria Capitani (ex editora en jefe y presentadora de Tg2) quien quiso leer la intervención con anticipación. Y la noticia de la negativa de Fedez a hacer cambios, como lo demuestra la llamada grabada y luego publicada, se difundió incluso antes de que él subiera al escenario.

La Lega se apresuró a emitir una nota preventiva, firmada por todos los miembros de la misma en el Comité de Vigilancia de Rai, para amenazar a los organizadores: «Si Fedez usará el concierto del 1 de mayo para fines personales, para hacer política, pisoteando el significado de día de los trabajadores, Rai tendrá que impugnar el contrato y dejar que los sindicatos asuman el costo total del evento».

Poco después Matteo Salvini también tuiteó: «El concierto cuesta unos 500.000 euros a los italianos, por lo que los mítines "de izquierda" estarían fuera de lugar». En ese momento llegó la respuesta del cantante en Twitter: «Voy al concierto gratis», escribió, «y pago a mis músicos que no han trabajado durante un año; y en el escenario me gustaría expresarme como un hombre libre sin que los artistas tengan que enviar sus discursos para la aprobación previa de ustedes los políticos. Su partido nos costó 49 millones de euros ». La referencia es a la ya famosa investigación sobre los fondos obtenidos por el el partido ultraderechista como reembolsos electorales gracias a presupuestos amañados en el momento de la gestión del exsecretario Bossi y del ex tesorero Belsito. En 2018 hubo un acuerdo con los magistrados de Génova para devolver el dinero a plazos, pero, según escribe el diario, mientras tanto la Liga está compensando con el 2 x 1000 pagado por los contribuyentes.

Hace unos días el rapero en Twitter escribió: «Lo interesante es esto: cuando recolectan 99 mil firmas (la referencia es a la recolección contra toque de queda) es una gran victoria, cuando del otro lado hay casi medio millón de firmas pro ley Zan no les importa mucho. Tragicómico». Mensaje al que el secretario federal de la Lega había respondido de inmediato: «Querido Fedez, no solo te admiro como artista, sino que te agradezco como ciudadano, por las generosas contribuciones que has hecho para la construcción del hospital anti-Covid en la Feria de Milán y para ayudar a los trabajadores del espectáculo en dificultades. No es un momento de polémica sino de reconstrucción, por lo que sería un placer reunirme con usted para hablar sobre derechos, trabajo y libertad. Cualquiera que discrimine, insulte o ataque por motivos de color de piel, apariencia física o elecciones en el amor es un idiota y debe ser castigado». Sin embargo, al final de la declaración, volvió a repetir su línea según la cual el proyecto de ley Zan pone en riesgo "la libertad de pensamiento",y aprovechó que el Pisuerga pasa por Valladolid para renovar un llamamiento para firmar su colección de adhesiones contra el toque de queda. “Sin quitarle a nadie la libertad de pensar que un niño tiene derecho a tener una madre y un padre y que el útero alquilado es bárbaro en la piel de la mujer. Esperando que puedas firmar en apoyo a nuestra batalla por la libertad #nocoprifuoco, como ya lo han hecho 119.556 ciudadanos más en tan solo 3 días, te saludo mientras espero conocerte ”.

Mientras tanto, el Partido Demócrata sale en defensa de Fedez por la tarde. «La libertad de expresión, incluso en Rai siempre debe estar garantizada, no puede haber censura», dijo la senadora Valeria Fedeli, líder del grupo democrático en Supervisión. «Por eso, de ser cierto, lo que dijo Fedez debería aclararse y verificarse: ¿quién quería revisar su discurso y que cambiara el contenido?». Misma línea para el diputado demócrata Michele Bordo: «Lo que surge de las declaraciones de Fedez sobre el intento de censura preventiva de la RAI en su contra es muy serio. Es inaceptable que un artista sea sometido a un escrutinio político incluso antes de actuar. La alta dirección de Rai debe aclararlo».

Fuentes:

www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/01/concertone-fedez-contro-la-lega-su

www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/01/la-telefonata-dei-dirigenti-e-auto