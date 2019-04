Farsantes de 5 estrellas: Dentro del falso complejo de revisión de Amazon [ENG]

Pasé dos semanas en las entrañas de la falsa economía de revisión de Amazon y emergí cuestionando nuestra confianza colectiva en las estrellas. "¿No es esto ilegal?" Me encontré escribiendo un martes por la noche a la 1:15 AM. Estaba charlando con Lien Xi, un vendedor de Amazon de Guangzhou, China, que había conocido varios minutos antes en un grupo privado de Facebook. Me había hecho una oferta: Si le diera al cargador de su teléfono una revisión de 5 estrellas, me devolvería la compra a través de PayPal y me enviaría una "comisión".