Faltar al trabajo por no tener con quién dejar a tu hijo no es causa de despido disciplinario

El caso de hoy es el siguiente: trabajador que no puede trabajar porque el niño no puede ir al colegio por cualquier razón. Dicho de forma más técnica: trabajador que se retrasa, ausenta o no acude a su trabajo porque se lo impiden sus obligaciones de guarda legal de menor, sea cual sea la razón de esta imposibilidad. ET y convenios ofrecen herramientas en algunos casos, como el permiso retribuido por hospitalización, la excedencia por cuidado de menor… pero hay muchas situaciones no previstas. La pregunta es qué pasa en estas situaciones.