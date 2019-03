Facebook no tendrá una criptomoneda, tendrá una moneda digital disfrazada para evadir aun más impuestos

Las informaciones acerca de la creación por parte de Facebook de una moneda digital basada en la criptografía inundan la red. Esta red social pretende lanzar una especie de criptomoneda, aunque realmente no sea tal. No se puede considerar una criptomoneda, porque no será descentralizada y no será inmutable, entre otros parámetros. Antes de profundizar en la motivación de Facebook en lanzar una moneda digital basada en criptografía, explicare los motivos por el cual no debemo considerarla una criptomoneda, como pueda ser Bitcoin.