"Facebook no es bueno para los usuarios ni para la democracia"

Facebook no para de recibir críticas, la empresa de Mark Zuckerberg es una de las más grandes y prolíficas del mundo, pero son cada vez más los que piensan que sus ganancias le está costando graves problemas a la sociedad, empezando por sus mismos fundadores, ex empleados e inversores. Roger McNamee, uno de los primeros inversores de Facebook y antiguo consejero de Zuckerberg, dijo en una entrevista para NBC que la formula que usa la red social al recopilar todos tus datos y gustos para servir a su modelo de negocio, no es buena.