Facebook está desarrollando actualmente su propio sistema operativo [ENG]

El proyecto del sistema operativo está dirigido por Mark Lucovsky, un ex ingeniero de Microsoft que cofundó el sistema operativo Windows NT, y comenzaron el desarrollo del sistema operativo desde cero. Facebook no mencionó cuándo el sistema operativo podría llegar al mercado.“Realmente queremos asegurarnos de que la próxima generación tenga espacio para nosotros. No creemos que podamos confiar en el mercado o en la competencia para garantizar eso. Y así lo haremos nosotros mismos ”: Andrew Bosworth, jefe de realidad aumentada y virtual...