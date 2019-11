"Antes que nada quiero dejar bien claro que no me gusta ir de compras. Diría que odio ir de compras. Sin embargo, a pesar de esto, todavía no contento con este odio a ir de compras, todavía odio más que me tomen el pelo. Y cuando llegan las rebajas siempre me encuentro con esa sensación de que realmente los precios no están rebajados. Pero, la ventaja de las compras online es que tienes herramientas para comprobar los precios, y precisamente de esto te voy a hablar, de como puedes exprimir el Black Friday con Firefox."