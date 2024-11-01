Una explicación sobre cómo funcionan los mercados petroleros

¿Qué es el mercado físico del Mar del Norte y cómo debería resolverse la brecha entre los mercados de papel y el mercado físico?

Cada vez que publico algo sobre el mercado físico, veo muchas quejas sobre por qué los precios del petróleo no suben más. Mucha gente incluso me critica, diciendo que no explico las cosas correctamente.

En primer lugar, resumiré los componentes básicos del mercado del Mar del Norte.

Futuros Brent de ICE: Un contrato en papel con liquidación financiera que se utiliza principalmente para coberturas direccionales amplias y especulación sin la intención de entrega física.

EFP (Intercambio de Futuros por Bienes Físicos): Un swap que actúa como puente, permitiendo a un operador convertir una posición de futuros en papel en un contrato de carga física.

Brent a plazo: Un swap físico estandarizado extrabursátil para entrega futura. Representa petróleo real, pero no tiene fecha de vencimiento porque aún no se ha determinado el calendario exacto de carga.

Precio del crudo Brent: El precio de referencia mundial para el crudo físico. Agencias como Platts lo evalúan diariamente basándose en las transacciones reales del crudo más competitivo dentro de la cesta BFOET+WTI, y se activa una vez que se confirman las fechas de carga específicas (normalmente entre 10 y 30 días antes).

CFD: Un swap a corto plazo que representa la diferencia de precio entre el Brent a plazo y el Brent con fecha. Se utiliza para trazar la curva a plazo física y evaluar si el mercado se encuentra en contango o backwardation.

DFL (Dated to Frontline): Un swap que vincula la valoración física del Brent con fecha directamente con el contrato de futuros ICE del mes más próximo, gestionando la exposición entre los mercados físicos y financieros.

Diferencial (Base de Grado): La prima o descuento aplicado a una carga física específica en relación con el índice de referencia Dated Brent. Este diferencial, que depende de la calidad del crudo, la logística y la demanda de las refinerías, es donde los operadores de carga física generan ganancias.

Esto por sí solo debería ser suficiente. A partir de ahí, explicaré cómo se cierra realmente la brecha entre el mercado de papel y el mercado físico.

Una divergencia masiva entre los futuros de Brent (físico) y los de ICE Brent (papel) suele indicar una escasez física aguda a corto plazo en relación con las expectativas futuras.

Si el precio del crudo Brent a plazo se mantiene entre 120 y 130 dólares por barril antes del vencimiento del contrato de futuros ICE Brent del mes más cercano (actualmente en torno a los 100 dólares por barril), el contrato de futuros debe converger hacia el precio físico.

La convergencia no es opcional; está impuesta matemáticamente por las reglas de liquidación de la bolsa y el arbitraje de mercado. Esto opera a través de tres mecanismos principales:

1) Liquidación en efectivo a través del índice ICE Brent.

Los contratos de futuros de Brent de ICE se liquidan en efectivo al vencimiento y no implican entrega física. Los contratos que vencen se liquidan con respecto al índice Brent de ICE.

El índice es un promedio calculado de la actividad comercial en el mercado físico Forward BFOET (Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk, Troll) + WTI Midland correspondiente durante los últimos días de negociación del contrato de futuros.

Dado que el Brent a plazo y el Brent con fecha están intrínsecamente vinculados, un mercado físico que se mantenga en 130 dólares generará un índice ICE Brent cercano a los 130 dólares.

En consecuencia, cualquier posición de futuros que quede abierta al vencimiento se liquidará obligatoriamente a este precio de índice más alto.

2) El canal de arbitraje (mecanismo EFP)

Si existe una diferencia de 30 dólares entre los mercados de papel y físico, los operadores explotarán inmediatamente el arbitraje utilizando el mecanismo EFP.

Los operadores compran futuros de Brent de ICE infravalorados a 100 dólares y, simultáneamente, venden un cargamento físico de Brent a plazo a 130 dólares. Ejecutan una operación EFP para intercambiar su posición larga en futuros en papel por una posición larga en futuros físicos.

La posición física larga recién adquirida anula la posición física corta, asegurando una ganancia (menos el costo del swap EFP). Para ejecutar este arbitraje a gran escala, los operadores deben comprar agresivamente futuros ICE. Este volumen masivo de compras fuerza el precio de los futuros al alza hasta que se cierra la brecha y se elimina la ventana de arbitraje.

3) Cobertura corta forzada

Los participantes del mercado que mantienen posiciones cortas en el mercado de futuros ICE Brent se enfrentan a un riesgo extremo si el mercado físico se desconecta al alza.

Sabiendo que el contrato está destinado a liquidarse en efectivo contra un índice físico de 130 dólares, los vendedores en corto en papel no pueden permitirse el lujo de mantener sus posiciones de 100 dólares hasta el vencimiento.

Se ven obligados a recomprar sus contratos de futuros para cerrar sus posiciones antes de la fecha de vencimiento.

Esta compra forzada, que a menudo resulta en una subida repentina de posiciones cortas, acelera el impulso alcista del precio de los futuros de ICE, alineándolo con el mercado físico.

Mediante la combinación de la liquidación final del índice y el arbitraje activo de EFP, el mercado de papel está estructuralmente vinculado a la realidad física a medida que se acerca el vencimiento.

Ravi Uppal, en comentarios de ourfiniteworld.com