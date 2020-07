Un experto desmiente que se hayan logrado avances contra la pobreza a través del crecimiento económico

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible se basa en una línea de umbral de la pobreza establecida por el Banco Mundial de forma tan baja que permite a los gobiernos reclamar un avance donde no lo hay, asegura un relator de la ONU, que afirma también que el crecimiento por sí solo, sin una redistribución mucho más robusta de la riqueza, no conseguiría combatir la pobreza. La pandemia de coronavirus no viene sino a empeorar la situación.