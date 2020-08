Mi experiencia la semana pasada en la playa y piscina comunitaria: Esto no tiene solución

Escribo un breve artículo solo para contar un caso del que he sido testigo la semana pasada en La Mata – Torrevieja y las medidas anti-covid-19. Un caos absoluto, fuerzas del orden que no pueden actuar, ciudadanos pasándose por el forro las recomendaciones y por último, violencia, acoso e insultos si haces ver a los responsables que están cometiendo errores.

Si, aunque parezca increíble, hay mucha gente que a día de hoy ignora las normas de higiene y recomendaciones sanitarias e insulta y acosa a los que se lo hacen ver.

El caso que voy a relatar ocurrió este fin de semana pasado. Piscina en La Mata, en Torrevieja en urbanización “Viñamar”. Hay varias fases de esta urbanización y en concreto esto que voy a comentar es sobre una de las fases porque por lo que sé, las otras fases con sus piscinas si están cumpliendo las normas.

Estas son las recomendaciones de la Generalitat de Valencia para las piscinas comunitarias:

glusirenas.com/condiciones-piscinas-comunitarias-covid-valencia/

www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-valencia-fase-2-piscinas-c

valenciaplaza.com/normas-piscinas-de-uso-publico-desconfinamiento

Me voy a centrar en estos:

- No compartir objetos o juegos con otras unidades de convivencia que estén en la piscina.

- Con respecto al aforo, el titular de la piscina deberá establecer su aforo considerando para ello la superficie de lámina de agua y el área que comporta la zona de descanso. El aforo máximo permitido será del treinta por ciento de la capacidad de la instalación, siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad entre usuarios de dos metros. En caso contrario, se reducirá dicho aforo a efectos de cumplir con la distancia de seguridad. Una vez el aforo completo, no deben acceder más usuarios al recinto de la piscina hasta que no salgan otros usuarios. Si es posible, será el socorrista u otro personal que designe el presidente o la administración de la comunidad, el responsable de supervisar el número de bañistas en cada uno de los vasos y restringir los accesos.

- En las zonas de estancia de los usuarios, se debe establecer una distribución espacial para garantizar la distancia de seguridad de al menos dos metros entre los usuarios mediante señales en el suelo limitando los espacios. Todos los objetos personales, como toallas, deben permanecer dentro del perímetro de seguridad de dos metros establecido, evitando contacto con el resto de usuarios

- En la 'nuevo normalidad' está prohibido el uso de toboganes y trampolines. Tampoco está permitido saltar en el agua desde la orilla ni cualquier juego que genere chapoteos en el interior de la piscina. También queda prohibido el uso de material auxiliar de juego como balones, colchonetas, tablas, aletas o burbujas.

- Tendrá que reforzarse la cartelería para recordar -y esto no es nuevo- que hay que ducharse antes de entrar a la piscina y no escupir ni orinar en ella.

En resumen, entre otras medidas hay que:

- Asegurarse que todo el mundo se ducha completamente, es decir, incluyendo el pelo.

- Queda prohibido que se hagan “piñas” en el agua o que la gente este pegada independientemente de que convivan.

- Queda prohibido cualquier flotador, aletas, gusanos de agua, etc etc porque son elementos comunes que no se desinfectan.

- No puede estar la gente apiñada en el agua, tiene que haber 4 metros cuadrados por persona.

La escena.

Durante el pasado viernes por la mañana soy testigo de la siguiente escena desde la terraza del apartamento que hemos alquilado 2 semanas: unas 8 personas en el agua, una señora nadando sin meter la cabeza, maquillada y con el pelo seco (sin cumplir la norma de ducharse), 2 personas con flotadores (gusanos, objetos de uso compartido sin desinfectar claramente prohibidos por la Generalitat) en el medio de la piscina, 2 o 3 niños en su zona y un nadador haciendo unos largos con gafas de nadar y su camiseta de proteccion solar. En un momento dado se acercan al nadador los que están flotando en el medio de la piscina (gente con mucho sobrepeso y por tanto en riesgo con la Covid-19. gacetamedica.com/investigacion/el-80-de-los-pacientes-con-enfermedad-g ) y la señora maquillada que nada con el pelo seco sin meter la cabeza a decirle al nadador (notablemente deportista y en forma) que no nade, que les salpica y les molesta. El nadador dice que nadar no esta prohibido y que lo que esa prohibido son los flotadores y no ducharse completamente y que el resto de piscinas de alrededores lo tienen prohibido. La reacción de la socorrista, los dos flotantes y la señora que nada maquillada es insultar al nadador (estás loco, sinvergüenza, vete a otra piscina, deja de nadar en la piscina que molestas y así durante un buen periodo de tiempo). El nadador les ignora y les pide que no se dirijan a él y que no le hablen, dice que no incumple normas y que ellos sí y sigue nadando mientras los demás siguen insultándole e increpándole, socorrista incluida.

Apenas dos horas despues de esta escena, en una piscina con apenas 10 metros de largo y 5 de ancho, veo unas 40 personas en el agua , especialmente la zona poco profunda donde no caben fisicamente mas personas. Todos chapoteando, jugando unos encima de otros y y con una distancia de apenas unos centimetros de separación . ¿Cómo voy a dejar que mis familiares vayan a esta piscina? ¿Qué locura es esta? Flotadores, acumulacion de gente, juegos en el agua etc etc .. Todo prohibido y la socorrista me dice que no si no me gusta, que me vaya al juzgado de guardia.

Así que en ese momento me indigno y cojo el teléfono. Llamo a la comisaría de Torrevieja y les informo de lo que estoy viendo. Me dice el policía que es un tema del administrador de la piscina y que tengo que hablar con ellos. Le digo al policía que se están incumpliendo los decretos de sanidad de la Generalitat y que deberían actuar. Me responde que si tengo la seguridad de que se esté cometiendo un delito que ponga una denuncia en la guardia civil, pero que ellos no van a actuar.

Me voy a dar un paseo unas horas después. Me encuentro con una patrulla de la guardia civil en cabo Cervera. Les cuento lo que he visto y pregunto qué se puede hacer para que se cumpla la ley. Me dicen que llame a la policía local que ellos no pueden hacer nada. Que lo tiene que arreglar el administrador y que si él no lo arregla que acuda al juzgado. ¿En serio? ¿Se incumplen flagrantemente las normas de sanidad de covid-19 a la vista de todo el mundo comprobable mil veces al día y tengo que ir yo al juzgado?

Sigo paseando y me encuentro con la patrulla de policía local que vigila la playa de La Mata. Les vuelvo a contar la historia y directamente me dicen: Es tema del administrador, no podemos hacer nada, cada segundo vemos a gente que incumple las normas y no podemos hacer nada.

¿Os queda alguna duda de que esto no tiene solución? Ni ciudadanos, ni socorristas, ni policía, ni nadie hace nada.

Estamos condenados a estar en estado de alarma durante años con esta actitud.