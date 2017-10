¿Existe una “temperatura más alta posible”?

Aaaah, vale. Entonces, ¿la temperatura de Planck es el límite absoluto de temperatura? No, no, para nada. Simplemente es el punto a partir del cual no se puede predecir qué le ocurre a las partículas si su velocidad sigue aumentando pero, al menos sobre el papel, no hay ningún límite superior de temperatura porque la velocidad de una partícula puede aumentar indefinidamente, acercándose a valores cada vez más cercanos a los de la velocidad de la luz, pero sin llegar nunca a alcanzarla...