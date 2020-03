Soy poco de escribir. Y no quiero pecar de ser cuñado porque se que habrá gente mas experta y que es su campo profesional y científico, pero me hago dos preguntas:

¿Existe alguna prueba para saber si has pasado el coronavirus?

¿Ya se sabe si te inmunizas o todavía no se sabe si puedes volver a pillarlo (o alguna mutación)?

Si alguien experto responde que sí a las dos preguntas.

Me surge un escenario que no he leído en ninguna parte, y es los que estén inmunizados pueden colaborar de voluntarios "en zonas de riesgo", porque si algo ha demostrado Corea del Sur es que se puede aplanar la curva si se trabaja en sociedad (por favor no entréis en ideologías), me explico.

Yo soy informático (como un porcentaje alto de los que pisan por meneame) e imaginemos que este inmunizado (que supongo que no), pero a mi no se me caen los anillos, si me dicen que un par de horas al día tengo que ir al hospital a recoger sabanas para llevar a lavandería, fregar suelos, hacer compañía a desconocidos en cama, llevar a sus casa a los médicos, enfermedas y demas personal sanitario por si quieren echar una cabezadita en el camino pues descanse 30 minutos mas, e incluso no me da miedo (porque lo he hecho de manera no profesional) levantar paredes de ladrillo, trabajar madera, metal, pero por ejemplo soldar metal y en especial aluminio nunca lo he hecho y sin aprender no voy ha hacerlo.

Y hay una 3º pregunta científica:

¿Un inmunizado puede ayudar no enfermos desconocidos...con las medidas de higiene necesarias?

Lo digo porque hay mucha gente anciana sola en las ciudades y pueblos, y no van a ir sus hijos que a lo mejor tienen nietos y pegarles el maldito coronavirus.

Pero claro no se a quién llegara esto, he visto iniciativas bonitas como las cartas o mas especificas como el tema de lo de imprimir respiradores 3D. Pero es que a parte de aplanar la curva, hay que intentar que el % de muertos infectados sean porque el coronavirus le dio de navajazos en un callejón a la victima...bueno me entendéis el chiste.