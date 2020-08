Un exilio dorado no tributa a Hacienda, lealtad a España es pagar impuestos

La muerte de un rey alumbra instantáneamente el reinado de otro. Eso es, no lo olvidemos, de lo que se trata aquí, aunque sea en diferido. Para salvar tanto la monarquía como la jefatura del Estado (y evitar una profunda crisis política) hay que salvar a un hombre de nombre Felipe de Borbón. Esa es la naturaleza brutal de una institución cuyo instinto de supervivencia y perpetuación hace de procurar descendencia su más elemental obligación. Si el hijo no estuviera en peligro, no habría que salvar al padre.