Un ex magistrado desmonta el intento de aplicar el delito de rebelión a Puigdemont  

"Aquí no ha habido ningún tipo de violencia". Así de sencillo y con una sola frase, el ex juez Elpidio José Silva ha desmontado el intento del Gobierno de aplicar el artículo de rebelión contra el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y negó que pueda haber ningún detención. Lo ha explicado el programa Preguntas frecuentes de TV3, este sábado por la noche, donde también ha constatado que "se da por hecho que existe un delito de rebelión sólo porque lo dice Mariano Rajoy". "Que yo sepa, Mariano Rajoy no puede calificar los delitos"...