El ex de Bankia que rechazó la black: la relación entre Rato y Rajoy no la había visto en ningún banco

Verdú confiesa que nunca vio política dentro de Bankia,pero “la olí”.“La relación permanente de Rodrigo con Rajoy,no la había visto en ningún banco”.De hecho, “Rato presentó su dimisión como presidente de Bankia a Rajoy.Esto es algo que la gente no ha valorado:¿Qué presidente de un banco presenta su dimisión a un presidente del Gobierno?”.“A Rato le dije:‘Esta tarjeta yo no la puedo usar,es un regalo envenenado.En banca nunca he visto gastos sin justificar’.‘Tú sabrás’,me contestó.“La reflexión que hay que hacer es cómo las cajas, que tienen..