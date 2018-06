En everis retrocedemos más de 100 años gracias a CCOO

#Everis #CCOO #Precarizacion #Traicion #LuchaDeClases #CSC

CCOO ha dado luz verde a la implantación de la jornada diaria de 10 horas en el centro de Sevilla.

... aún siendo una barbaridad trabajar 43 horas semanales en pleno siglo XXI, se ajusta a la legalidad...

... lo que no se rubricó en el criminal XVII Convenio sí ha sido posible gracias a la valerosa hazaña de sus cuatro héroes en el comité de empresa del centro de Sevilla ... (Es imprescindible arrebatar los Comités de Empresa a los sindicatos del régimen, para evitar que sigan devaluando las condiciones de vida de los trabajadores)

La jornada de 10 horas era un retroceso inaceptable para CCOO

Conoce tus derechos: ¿Por qué en everis se trabajan 43 horas a la semana?

Huelga La Canadiense. Barcelona - 1919.

Lo que apuntamos en nuestro comunicado del pasado lunes ya es una realidad: junto a los votos de Actúa, CCOO ha dado luz verde a la implantación de la jornada diaria de 10 horas en el centro de Sevilla.

De nada les ha valido la ilegalidad de la medida; tampoco las voces más críticas de su sindicato ante semejante ataque al conjunto de los trabajadores; ni siquiera han tenido la dignidad de echar la mirada atrás para recordar que casi 100 años antes, un durísimo conflicto laboral acabó con la promulgación en el BOE de la jornada máxima de 8 horas al día por primera vez en España.

Tan orgullosos estaban los de CCOO de su gesta y tan apresurados se sentían de que la empresa tuviera conocimiento de ella, que ni siquiera se levantaron de sus sillas al finalizar el pleno del comité de ayer donde perpetraron su felonía, para dejar constancia escrita en un breve y cobarde comunicado titulado “Horario flexible - aprobación” en el que decían:

“Después de la reunión del Comité de Empresa, se ha resuelto aprobar la posibilidad de realizar jornadas de 10 horas a petición expresa del trabajador/a, para flexibilizar la jornada de trabajo y poder conciliar vida laboral/personal según necesidades particulares.

Desde CCOO-Proyecto Motocicleta se ha votado escuchando a la mayoría de los trabajadores.

No queremos que esta medida sea carta abierta para que los responsables la usen de manera arbitraría justificando necesidades de proyecto. Para ello CCOO ha solicitado expresamente que todas las solicitudes realizadas sean puestas en conocimiento del Comité de Empresa para su control y seguimiento.”

Es falso que estando 11 horas en total en el trabajo alguien concilie la vida laboral con la vida personal. Una medida así no favorece a ningún trabajador sino a la empresa. Para disfrutar de tardes libres no es necesario de ningún modo tragar con 10 horas de trabajo efectivo. Si con tanto interés han escuchado a la mayoría de lo trabajadores, deberían saber los vendidos de CCOO que con 4 días de 8 horas y media (por ejemplo, de 7:00 a 15:30) y un día de 9 horas, un trabajador dispone de 4 tardes libres en una jornada semanal de 43 horas de trabajo, manteniendo incluso los compensados. ¿A cuento de qué 10 horas? ¿Por qué no han informado de esta modalidad que, aún siendo una barbaridad trabajar 43 horas semanales en pleno siglo XXI, se ajusta a la legalidad y evita al trabajador pasar casi medio día de su vida en la empresa?

Estamos seguros del reconocimiento que Proyecto Motocicleta habrá suscitado no sólo en los dueños de everis sino en los de toda la patronal del sector, pues lo que no se rubricó en el criminal XVII Convenio sí ha sido posible gracias a la valerosa hazaña de sus cuatro héroes en el comité de empresa del centro de Sevilla, lo cual puede sentar un lucrativo precedente para todas las empresas del ramo que, no bastándole como hasta ahora la distribución irregular del 10% de la jornada anual para aplicarla como les venía en gana sobre miles de trabajadores hasta 9 salvajes horas diarias, sus ansias de explotarnos más barato y el servilismo de CCOO se alían para pisotear aún más nuestros derechos y nuestra dignidad.

En los anales de la confabulación entre patronal y sindicatos amarillos quedará patente el guiño que la dirección del centro de Sevilla les hizo a los veteranos de CCOO en la gala anual celebrada el pasado lunes, dejando caer a todos los presentes cuán válida es para la empresa la opción de CCOO de cara a las próximas elecciones sindicales de 2019.

Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores para que reflexionen sobre lo que se oculta bajo el título “horario flexible” comenzando por la jornada de 10 horas, un verdadero chantaje que la empresa y su brazo amarillo en el comité han ido incubando todo este tiempo, una vuelta de tuerca ilegal e inmoral que si no ponemos freno mediante la movilización y la organización, nos llevará a tiempos aún peores que aquel 1919 donde los trabajadores dijeron basta.

¡FORTALECE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES, AFÍLIATE A CSC!

