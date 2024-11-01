Eutanasia y privatización [Lo humano primero]

Mantener a algunos mayores resultaba deficitario, en promedio, entre la pensión y la asistencia sanitaria. Apareció un nuevo modelo de negocio, las empresas de asistencia universal, que compraban los activos tóxicos. La seguridad social pagaba X a la empresa, y a cambio ésta debía proporcionar todos sus servicios hasta que el activo muriese. Entonces estas empresas empezaron a ofertar la eutanasia a sus activos más tóxicos. Voluntaria, por supuesto. "Renuncie a su vida ahora, y todo este dinero (<X) será entregado a sus descendientes". Entonces comenzaron las presiones de hijos con poco apego a sus progenitores que les conminaban a aceptar estas ofertas. Surgió un nuevo movimiento que redefinía lo humano. Humano era sólo quien contribuía positivamente a la sociedad. “Lo humano primero”. Llamaban inhumanos a quienes no aceptaban quitarse de enmedio cuando ya sólo eran una carga. Y así, lo humano acabó con lo humano.