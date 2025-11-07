Euro digital y el uso de sobres con efectivo explicado por Oscar Puente

Empieza a ser cada vez más patente la diferencia entre los políticos y el resto de ciudadanos. Lo que Podemos llamaba "casta" cada vez disimula menos la doble vara de medir.

Como quedó patente con la propuesta de Chat Control, las leyes no son las mismas para todos. Mientras que la UE quería restringir la privacidad y la encriptación de las comunicaciones, a su vez la querían mantener para ellos mismos.

Ahora está ocurriendo lo mismo con el uso de los "sobres". Ayer mismo Óscar Puente subió este tweet donde explica como usan el dinero en efectivo para pagar los gastos.

x.com/oscar_puente_/status/1986499188557746511

Se le puede ver en avión que parece un Falcon con un sobre que contiene en apariencia billetes de 50 y 20 euros. Luego se le ve contándolos en una zona vip del aeropuerto.

Obviamente, es una forma de explicar la procedencia de los sobres que se investigan en la trama Koldo y la investigación de la audiencia nacional:

www.rtve.es/noticias/20251106/juez-caso-koldo-audiencia-nacional-abre-

A su misma vez, la UE y los medios afines van asomando la patita de cuando se implantara el euro digital y de sus bondades, entre ellas la de combatir el fraude fiscal.

¿De verdad nos creen tan tontos? En todas las empresas donde he trabajado me han dado una tarjeta de empresa para los gastos o los pagaba de mi bolsillo y luego me los reembolsaba.

Óscar Puente intenta normalizar algo que ya no tiene sentido en una sociedad donde todo se fiscaliza y se exige transparencia. Mostrar sobres con efectivo no es una simple anécdota: es un gesto simbólico que refuerza la distancia entre quienes dictan las normas y quienes deben cumplirlas

Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros (Rebelión en la granja, 1945)