Estudio de los votos a los envíos de Delay y su núcleo duro (75 historias)

Analizo 75 envíos recientes de Delay (3 primeras páginas de su historial). Se observa un núcleo duro de usuarios que le vota a menudo, temprano y con buen karma acumulado, lo que actúa como palanca de tracción en las primeras fases. Cada cual que saque sus conclusiones.

Motivación: Hay que tener en cuenta que el algoritmo de promote tiene en cuenta también la cantidad de noticias, el tiempo entre ellas, etc, además de la "cotización" del propio karma: es decir, cuanto más noticias llegan a portada a partir de votos "coordinados", más difícil es que lleguen a portada envíos por parte de usuarios que no tienen ese tipo de relaciones.

Métricas clave:

Cobertura : % de historias de Delay en las que un usuario vota positivo.

: % de historias de Delay en las que un usuario vota positivo. Tempraneidad : media de (p/max_p) por historia (llega más pronto a la lista de votantes).

: media de (p/max_p) por historia (llega más pronto a la lista de votantes). Karma acumulado : suma de karma positivo aportado por usuario.

: suma de karma positivo aportado por usuario. Covotación: nº de historias en las que dos cuentas votan positivo a la vez (intersección).

Resultados y gráficas

1) Top 20 votantes positivos · nº de votos

Quiénes más veces le votan en positivo. Marca la asiduidad.

2) Top 20 votantes positivos · Cobertura (%)

Porcentaje de historias de Delay que vota cada usuario. Coberturas del 60-85%+ huelen a seguimiento constante.

3) Top 20 votantes positivos · Tempraneidad media (p/max_p)

Cuanto más alto, más temprano suele caer su voto en cada historia.

Traducción a portada: cuando los votantes llegan antes y pesan (karma), el envío despega con más facilidad.

4) Cobertura vs. Tempraneidad (dispersión)

Esquina superior derecha = usuarios que casi siempre están y, además, llegan pronto. Esos son los que empujan de verdad.

5) Top por karma acumulado (positivos)

Lectura (clave): aquí están los que más empuje real aportan.

El karma deja de subir en portada, por lo que lo que ves en esta gráfica es exactamente lo que más influye antes del salto.

6) Lazos fuertes dentro del Top20 (>= 40 co-historias)

Dentro del propio top20, ¿con cuántos coincide muchísimo cada uno?

Se aprecia un núcleo que va en bloque a muchas historias.

7) Matriz de covotación (nº de historias compartidas) · Top 20

Zonas claras = muchas coincidencias.

La esquina superior izquierda revela el subgrupo que prácticamente camina junto.

¿Coordinación? ¿Afinidad? Que cada uno saque sus propias conclusiones.

________________________________________________

Por qué manda el karma temprano

En estas 75 historias, la tracción final se explica muy bien por lo que pasa al principio:

Votos tempranos (p<=2) -> tracción: r = 0,83

-> tracción: Karma temprano (p<=2) -> tracción: r = 0,75

En román paladino: llega pronto, pesa mucho y el envío sube.

El núcleo duro destaca justo en eso: alta cobertura, tempraneidad y buen karma.

Y enlazo con la motivación que indiqué al principio:

Además, hay que tener en cuenta que el algoritmo de promote tiene en cuenta también la cantidad de noticias, el tiempo entre ellas, etc, además de la "cotización" del propio karma: es decir, cuanto más noticias llegan a portada a partir de votos "coordinados", más difícil es que lleguen a portada envíos por parte de usuarios que no tienen ese tipo de relaciones.