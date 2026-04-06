Estrecho tema para esta semana

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Abrimos la época postfutura con un tema no muy ancho: Estrecho
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COMENTARIOS DESTACADOS
#1
: «- Oye,¿al final cuántas veces se hizo el Estrecho David Meca? - Dos. Pero a la tercera acabó chupándomela.»
Moderdonia
2026-04-06 08:12:57
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#1
Moderdonia
- Oye,¿al final cuántas veces se hizo el Estrecho David Meca?
- Dos. Pero a la tercera acabó chupándomela.
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