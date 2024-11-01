Estrategia de ventas

Tomad nota. Nosotros nos ocupamos en primer lugar de lo humano, y sólo después de lo económico y social.

Hay tres clases de impulsos humanos:

-Aquellos impulsos que pueden ser satisfechos con un esfuerzo mínimo.

-Aquellos que pueden ser satisfechos pero sólo con el coste de un esfuerzo serio.

-Aquellos que no pueden ser satisfechos adecuadamente, sin importar cuanto esfuerzo hagamos.

Cuantos más impulsos haya en el tercer grupo habrá más frustración, cólera, eventualmente derrotismo, depresión, etc. O sea, más clientes.

La sociedad moderna trata de desplazar los deseos humanos al primer y al tercer grupo, dejando los del grupo segundo para la industria de los psicofármacos. Ese es nuestro terreno.

Recordadlo: los que echan la culpa al sistema o a la sociedad, no toman pastillas. Los buenos clientes saben que la enfermedad está en ellos y no en su entorno. Lo humano primero. No os canséis de repetirlo.