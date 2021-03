Estoy harto

En serio, estoy muy harto. Estoy hasta los cojones de que no se pueda debatir, de que al poco que te sales del guión de X corriente, te conviertas automáticamente en la contraria, de que todo el mundo salte y te insulte si no comulgas con el rebaño al que pertenece.

No tengo mucha experiencia de vida y mucho menos de debate, mi única referencia más o menos seria es hacer una comparación entre los debates que se hacían en la TV española de los 80-90s con los de hoy en día, los actuales dan asco, parecen sálvames (y no me refiero solo a los de La Sexta Noche, que hace años que no veo).

Ya sé, ya sé, vivimos en tiempos de crisis desde el 2008 y las crisis favorecen mucho la polarización, es cuando florece el populismo, los totalitarismos, etc, etc. Pero, por favor, ¿aún no somos lo suficientemente inteligentes y maduros como para superar eso? Y, por si alguien lo piensa, no, no me refiero a las ganas de colgar a unos cuantos políticos y banqueros, o a proponer cambiar el sistema económico-social, sea para la derecha o para la izquierda, esto son peticiones legítimas en una época de crisis, me refiero a eso, a superar la cerrazón mental, los populismos, el pensamiento de rebaño (más allá de las raíces primitivas innegables que nos empujan a ello), etc.

No sé, ahí me tuvisteis siendo menor de edad al pie del cañón con el 15M, y un poco después con tanta protesta estudiantil, quemando y rompiendo cosas con mis amigos anarkas, a los que siempre recordaré con cariño. Y luego aquí estoy, que llegué a votar al P-Lib.

Luego (después de las huelgas y protestas de hace 10 años) seguí una especie de bajada desde el utopismo anarcocomunista a un minarquismo capitalista, acabé en Podemos, partido al que más he votado y, finalmente, he acabado totalmente huérfano, políticamente hablando, y dudo que me recupere de esto. Mis posiciones respecto a la política se han ido asentando mucho en los últimos años.

Vivimos en una sociedad totalmente partida (dividida no, partida, está desgarrada), con un gran porcentaje de aparentes equisdistances que caen en medio del PPSOE, a los que no les suele molar el tema catalán o la homosexualidad, es el gran grupo de gente conservadora mayor de 45 años que suele sostener al PPSOE en la mayoría de pueblos, pero no tanto como para votar a Vox. (no sé muy bien a qué viene esta referencia, pero la dejo).

Me siento constamente atrapado porque me he salido en ciertos puntos de la izquierda pero nunca he encajado ni encajaré en la derecha, sobre todo la española.

Por la vertiente de los primeros, no me toleran que critique ciertos aspectos del feminismo, por mucho que diga abiertamente que soy feminista, tampoco que critique a Podemos o varios de sus miembros y su hipocresía, tampoco que sea crítico con el tema catalán, que no me gusten la mayoría de actuaciones y protestas proHasél, que hable de los problemas relacionados con la inmigración, por mucho que esté a favor de esta, que critique el islam, que argumente a favor de tener un ejército, que piense que varios aspectos de la economía liberal son positivos y necesarios, que sea crítico con la mala imagen de la colonización española, etc.

Pero claro, la derecha, y menos la nacional, no soporta que esté a favor de que los catalanes puedan votar (lo que critico del independentismo no es el derecho a votar), no soporta que vea intolerable cualquier medida en contra de la libertad de expresión, no soporta que sea ateo y deteste la Iglesia, no soporta que esté a favor de la educación y sanidad públicas, en contra del pin parental, a favor de un fuerte control sobre la polícia, no soporta que me identifique como feminista, a favor del aborto y las personas LGTB, que critique la caza, ni que esté a favor de mejorar la integración de los inmigrantes.

Que yo no estoy diciendo que mi opinión sea la correcta, estoy diciendo que estoy harto de que no haya debate, de que no puedas alzar la voz y protestar sobre una tontería sin que una turba con un pensamiento único se te eche encima. Y no empecéis a joder el artículo discutiendo mis posiciones políticas, esperando que os conteste, yo al menos no entraré en el juego.

Ya sabéis que soy federalista europeo, y una mezcla entre socialista y liberal para la economía y bastante de izquierdas para los temas sociales. Solo los que véis la realidad en blanco y negro me sacaréis del arcoiris en el que estoy, y me meteréis en el sistema binario de vuestra quijotera dura como la piedra.

En fin, al final acabaré mis días en medio del bosque sobreviviendo como pueda o en un paraíso fiscal, depende del nivel que haya logrado alcanzar; o quién sabe, igual me asiento cómodo en algún país que sea último reducto del sentido común, el debate y la lógica. Siento que no pertenezco, sí a pequeños grupos sociales, trabajo, amigos, pareja, familia, pero, ¿más allá de eso? Algún tinte de nacionalismo europeo en mi cabeza , o quizá las ansias de que la humanidad sea una potencia galáctica, pero ya está, nada más.

Muchos, con un toque de sorna y el paternalismo típico de los que llevan tiempo en Menéame, como si supiesen la verdad absoluta sobre identificación política, me dirán "Tú no sabes lo que quieres, chaval.", "Estás perdido, mejor vota Vox [lol] / [troll]", "Mira, otro equidistante", "Ahora llamo a la buambulancia", "Mira, chaval, aquí no me vengas a blanquear el fascismo", etc., o frases como las que, como digo, un Meneante veterano, me ha dirigido hace poco "a otro perro con ese hueso".

Venga, igual alguno (de derechas o de izquierdas) empieza a sacar ahora todos mis comentarios mientras me apunta con el dedo y me dice otra frase bien manida en Menéame, "sé de qué pie cojeas", lo que vendría a confirmar una vez más de lo que me quejo en este artículo. Por último, no podría faltar el citar una frase de mi artículo y un "aquí he dejado de leer por [inserte su ridícula razón]. / hasta aquí he leído". O quizá me saca comentarios salidos de tono sin tener en cuenta que me la suda, no son en serio, esto es Menéame, no el tribunal de una tesis doctoral, se dicen paridas, cosas serias por en medio y se trolea.

Menéame es un sitio muy tóxico en cuanto al debate, pero no es más que un reflejo de la sociedad española y, en menor medida, de la occidental.

*chaval, esa palabra que utilizan con condescendencia los mayores de 30 años en Menéame que creen que lo saben todo.