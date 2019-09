Este paseo en dron por la casa de un piloto de drones es tan alucinante que parece una simulación  

Paseo en dron por la no menos espectacular casa de un piloto profesional de drones de carreras. La secuencia es tan impactante que no parece que estemos viendo algo real. El piloto explica que para la grabación del vídeo utilizó un dron de 12 centímetros, Reel Steady Go, “un poco de precisión de pilotaje y una pizca de creatividad”. Ponte cómodo y siéntate para disfrutar de estos poco más de 3 minutos de vídeo.