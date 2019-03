Este es Jesús 'EL Yaki', el buscado por el crimen de Paco, que ha hecho que estalle Vallecas  

"¡Le he apuñalado, le he dado con el cuchillo!". Esas fueron las palabras que pronunció Jesús alias El Yaki justo después de acabar con la vida de Francisco, de 64 años, el pasado domingo. Todo ocurrió en el madrileño barrio del Pozo del Tío Raimundo. Paco bajó a defender a sus sobrinos del que iba a ser su asesino y de otros que le acompañaban, y se llevó una puñalada que le costaría la vida. Para la familia del asesinado no hay dudas, según aseguran a este diario, de que el asesino es este chico de 20 años y miembro del clan de Los Visita.