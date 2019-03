Estafa Movistar Office 365

Es muy probable que estos días reciba usted en su teléfono de casa o móvil una llamada del “servicio técnico de Movistar” para informarle de la compra del paquete Office 365 que usted ha adquirido hace unos días. A mi me ha pasado y no he picado de milagro, sencillamente por el mero hecho de que ya tengo desde hace un par de años ese servicio Office, pero el enredo está tan bien urdido que vale la pena detallarlo y amplificar de alguna manera la alerta.