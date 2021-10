«Estaba dando el pecho a mi bebé y el socorrista de la piscina me pidió que me fuera a los vestuarios»

«Estábamos bañándonos y el niño me pidió pecho cuenta . Salí fuera de la piscina, lo tapé y me tapé yo con la toalla, que ni siquiera tengo por qué hacerlo, y me senté en unos bancos que hay allí». «Yo noté que el socorrista me estaba mirando desde lejos . Se me acercó, pasó por delante de mí sin decir nada y se quedó a unos pocos metros observando. Al rato, volvió y me dijo que no podía dar el pecho».