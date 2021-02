"¿Está relacionado con las Torres Gemelas?": más del 70% de los jóvenes no sabe quién es Antonio Tejero

¿Saben los jóvenes españoles quién fue Antonio Tejero y qué pasó hace 40 años? La mayoría de los jóvenes (el 75%) de entre 18 y 34 años no sabe quién es Antonio Tejero, mientras que el 60,4% no sabe qué pasó hace exactamente 40 años, durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Así lo expone una encuesta realizada por NC Report para el diario La Razón. Parece que los jóvenes no saben qué pasó exactamente hace justo 40 años, cuando las paredes del Congreso de los Diputados fueron testigos del frustrado golpe de Estado lidera