Esta página diabólica te enseña sobre interfaces de usuario mientras te hace sufrir con el peor diseño posible

El sitio combina todas las formas más terribles en las que alguien podría armar una web y te reta a simplemente "llenar un formulario tan rápido y exacto como sea posible". Pero, el juego es tan frustrante que funciona como un excelente ejercicio de aprendizaje sobre todo lo que no deberías hace a la hora de diseñar una interfaz. Te vas a encontrar con botones que no hacen lo que te imaginas, ventanas emergentes que no logras cerrar, cuentas regresivas que bloquean la página, cajones de texto en los que tienes que borrar la descripción...