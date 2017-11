Esta mujer de 88 años vive fuera del sistema de forma autosuficiente desde 1960  

La anciana vive en EE.UU., en la antigua casa que su padre construyó hace 83 años. No tiene electricidad ni agua corriente. Tiene una bodega a modo de refrigerador.Ella misma se hace su propia ropa, las fotos nos recuerdan a los vestidos amish. Hace pastillas de jabón de lejía y de ceniza de madera, que usa para la limpieza de los perros. Lava la ropa en una vieja tina de hojalata. No vive en nuestro sistema y no usa cupones de alimentos o la seguridad social. Comenta que no ha ido al médico desde 1960.