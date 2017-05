¿Está Google castigando injustamente a los usuarios root?

El root y las ROMs siempre han estado en Android, pero últimamente Google parece estar centrada en eliminarlo. ¿Es justo para los usuarios? En concreto, con la nueva opción de seguridad, los desarrolladores podrán optar a bloquear el siguiente grupo de dispositivos: Personas que tengan rooteados el móvil. Personas con ROM personalizada. Personas que tengan el móvil con versiones no certificadas por Google. Cuando Pokémon GO bloqueó a los usuarios con root, la respuesta de la comunidad fue sencilla, dejamos de jugar a Pokémon GO.