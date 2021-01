Me preocupa mucho que se legalicen las drogas, porque es como si se legalizase la escritura, la pintura o el uso del tiempo. Lo que creo es que, en este caso, se debe estudiar una derogación de la prohibición. El Estado puede prohibir o puede desprohibir, pero no creo que se le pueda conferir a las instituciones públicas el derecho a legalizar las drogas. Esto no es legalizable, es un derecho natural consustancial al ser humano.

Antonio Escohotado, en debate en TVE

youtu.be/hILSWuMbbgk?t=166