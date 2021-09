Un español, conocido como "Hand Solo" crea una prótesis de Lego para un niño de 8 años con discapacidad

El funcionamiento es sencillo. Una mini polea hace que Beknur mueva la pinza con el pie. A la vez, con otra prótesis especial puede usar el móvil o la tablet. Así, Beknur ha regresado a su casa en Estrasburgo haciendo sonreír a cualquiera con sus ganas y humor. "Si a ti te falta un brazo y eres 'hand solo', yo soy 'hand zero' porque no tengo ninguno. O sea, un niño de ocho años, que ya me gaste bromas", se ríe David con la broma de su nuevo amigo. Una bonita simbiosis gracias al ingenio de este universitario que ya ha conquistado las redes.