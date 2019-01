España dice que Venezuela necesita elecciones o Guaidó debería ser reconocido

ministro de Exteriores español dijo el viernes que si el presidente venezolano Nicolás Maduro no convoca elecciones justas y libres en un corto periodo de tiempo, el presidente interino Juan Guaidó debería ser reconocido para convocar los comicios. “Nosotros pedimos al presidente de facto de Venezuela que convoque unas elecciones de manera que podamos garantizar que son libres y justas (...) Si resulta que no las quiere convocar o que no da las garantías suficientes, entonces tendremos que encargar la tarea a otra persona a la que tendremos qu