La España aplanada: qué le están haciendo los expertos y los intelectuales a nuestro país

En una de esas conversaciones acerca de la profesión, me comentaban sobre un columnista que había sido fichado por un medio importante, y de la levedad e insustancialidad de sus escritos desde entonces. Dado que le conocían personalmente, sabían que su pensamiento era más interesante y consistente, y atribuían que no dejara traslucir esa profundidad a una posición táctica: era consciente de que, transitando por la superficie de las cosas, le iría mucho mejor que afirmando lo que de verdad pensaba. No es un caso aislado.