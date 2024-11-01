El amor es como una flor,
siempre es un rumor,
encantador,
y lleno de rencor.
Huele
pero no sabe.
Brilla con colores
como telas al viento
sin sentimiento.
A veces lo sentimos,
a veces lo sufrimos,
a veces nos asalta,
como una pasión alta.
El amor no es nada,
porque nada es sentir
lo que es sólo consentir
que es algo sin sentido.
Te veía por las noches
a través de la ventana,
sombras de rejas
con tu cara limpia,
recién lavada.
Guiñabas un ojo,
maldito trampantojo.
Siempre te quise
pero tuve que buscar
otro calor nuevo.
Uno sin rejas,
sin maquillaje de fresa.
Un dolor,
siempre con rencor
lleno de terror.
Eso es amar.
ContinuumST (2001. Poemario sin publicar.)