Eso es amar

El amor es como una flor,

siempre es un rumor,

encantador,

y lleno de rencor.

Huele

pero no sabe.

Brilla con colores

como telas al viento

sin sentimiento.

A veces lo sentimos,

a veces lo sufrimos,

a veces nos asalta,

como una pasión alta.

El amor no es nada,

porque nada es sentir

lo que es sólo consentir

que es algo sin sentido.

Te veía por las noches

a través de la ventana,

sombras de rejas

con tu cara limpia,

recién lavada.

Guiñabas un ojo,

maldito trampantojo.

Siempre te quise

pero tuve que buscar

otro calor nuevo.

Uno sin rejas,

sin maquillaje de fresa.

Un dolor,

siempre con rencor

lleno de terror.

Eso es amar.

ContinuumST (2001. Poemario sin publicar.)