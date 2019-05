Los errores comunicativos de Podemos, parte II: Sobre los regalos de Amancio Ortega

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Este texto es la segunda parte , la continuación , de un primer artículo ( www.meneame.net/story/carmena-versus-iglesias-errores-politica-comunic ) que escribí sobre los errores comunicativos de Podemos.

Si en el articulo anterior hablaba de las diferencias de tratamiento de un asunto tan espinoso como la tauromaquia en por un lado Manuela Carmena, y por otro Pablo Iglesias, y cómo el planteamiento comunicativo de este último politizaba y polarizaba el debate, en este texto voy a utilizar la reciente polémica sobre la donación del fundador de Inditex, Amancio Ortega de costosos aparatos para el tratamiento del cáncer a la sanidad pública.

Vaya por delante mi simpatía por el proyecto de Podemos. Precisamente porque es un partido político que pienso que es necesario en nuestro país por un buen número de razones lamento sus constantes torpezas en comunicación política.

La polémica, conocida, surge en plena campaña electoral por un tuit de Isa Serra, candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, criticando esta donación de Ortega. Pero ella va más allá, pide que la Sanidad Pública rechace, devuelva, la donación.

Como era de esperar los partidos políticos de la competencia y los medios que los apoyan, que son la inmensa mayoría, han aprovechado la brecha y llevan días machacando con el tema: sus rivales han sacado la artillería pesada para la ocasión:, famosos y famosillos en televisión entrevistados en horarios de máxima audiencia, por ejemplo ayer mismo Bertín Osborne en el Hormiguero (Antena 3) y Carmen Lomana en el programa de Risto Mejide narrando sus angustias con su familiares enfermos, otros famosetes tuiteando en apoyo de un emprendedor como Ortega, hashtag de apoyo, debates en televisión, grupos en whassap pidiendo manifestación a favor de Amancio.

La reacción en las redes de Podemos también ha sido rápida , exhibiendo argumentos sobre la elusión fiscal de las grandes fortunas , sobre la diferencia entre caridad y justicia social etc.

Pero este contraataque carece de la misma penetración social que el ataque. En primer lugar porque aunque Podemos tiene gran fuerza en las redes no es la misma en los medios tradicionales, como TV y prensa escrita. Y segundo, porque su respuesta es compleja, es racional, cuando el cáncer es un tema que genera reacciones emocionales fuertes y simples en mucha gente: cualquier cosa vale contra el cáncer, la adhesión a esta idea simple es inmediata.

Me dirían desde Podemos que ellos no han cometido ningún error, que en el fondo del asunto ellos tienen razón, que las donaciones son finalistas e interesadas y que lo que tendría que hacer este hombre es pagar impuestos y no eludirlos con ingeniería fiscal. Cierto, pero, queridos, vosotros no domináis el campo de juego, no imponéis cómo y de qué se debate. Los medios van a imponer el discurso en los términos que a ellos les interese, aunque esos términos impliquen ocultaciones y manipulaciones. Y como dice Tyrion Lannister, el discuros lo es todo.

Una de las cosas que olvida sistemáticamente Podemos y que le cuesta derrotas en esta guerra comunicativa es que ya no puede imponer su relato, ya no tiene la ventaja de la sorpresa ni de la simpatía popular por la novedad y la frescura. La tuvo al principio, pero ya no. Las cloacas y los errores cobraron su peaje.

Les esperan con el cuchillo entre los dientes, ya hay articulado una respuesta casi coordinada para aprovechar el mínimo resquicio contra ellos.

Y por cierto, ¿no había otro objetivo mejor que Ortega para empeñarse? ¿Quizá el único empresario de éxito internacional español que siendo la excepción de la regla, sí se ha hecho a si mismo, no debe su suerte a contactos, herencias familiares o posición de clase? Al elegir este objetivo al adversario le habéis dejado perfectamente colocado el balón para rematar, os acusan de estar en contra de los empresarios creativos, que rompen barreras, ambiciosos, patriotas, valientes.

¿y todo esto no los sabíais , no lo intuíais , de otras polémicas similares en la que vuestra incapacidad de imponer el marco de discusión ha tenido como consecuencia que os han dado la del pulpo durante semanas?

Una de las razones de la persistencia en el error es que en el pasado Podemos sí pudo romper el relato y abrir debates impensables, como cuando Iglesias puso sobre la mesa el problema de la propiedad de los medios de comunicación en España y sus sesgos editoriales.

El problema es que Isa Serra no es Iglesias, tuiter no es un programa de máxima audiencia y los temas son muy distintos. Si uno es seguidor de Podemos en tuiter, gracias al efecto túnel (solo sigues y te siguen quienes piensan como tu) podrás pensar que esta polémica también se está ganando: “tengo cientos de likes y de retuits explicando la elusión fiscal de Ortega, yujuu”, pero te equivocas. Fuera de ese ecosistema cerrado, se dirá por otros canales que los comunistas de Podemos atacan a un emprendedor de éxito que intenta salvar vidas , y ese mensaje se consumirá acríticamente por mucha gente . El cáncer, la enfermedad es un pretexto perfecto para movilizar emociones y llega a todo tipo de público, joven y viejo, de pueblo y de ciudad. No se trata de periodistas comprados, se trata de la salud y la enfermedad, de la vida y la muerte.

El intento de imponer debates en términos rompedores puede salir mal si el terreno es resbaladizo, emocional.

¿Por qué no decir simplemente, “que done este señor lo que quiera, vale, toda ayuda es bienvenida, pero el tema del que deberiamos hablar es que este señor y el resto de los multimillonarios deben dejar de utilizar herramientas masivas de elusión de impuestos?". Y punto. ¿Para qué decir que no se deben admitir donaciones, cual es la ganancia en términos de penetración de tus ideas en el debate social? En cuanto que el problema sea mínimamente dudoso, los medios contrarios te la van a devolver llevando los términos de discusión del tema al terreno que a ELLOS les interesa. Y tienen medios y aliados para hacerlo.

En definitiva ¿Por qué en Podemos no terminan de asumir que en medios de comunicación ya juegan en terreno visitante y hay que tenerlo en cuenta siempre?

Da la impresión de que el único que lo ha entendido es Errejón.

La idoneidad de la decisión que tomó él para enfrentarse a este asunto es ya otro debate.