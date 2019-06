El error que ha cometido el Tribunal Supremo, según Boye

El abogado Gonzalo Boye ha asegurado que el Tribunal Supremo ha cometido un error jurídico al rechazar que Oriol Junqueras pueda salir de la cárcel para recoger el acta de eurodiputado. "No pierden ocasión de equivocarse", ha indicado, mientras añadía tres bolsas de palomitas. En declaraciones en Catalunya Ràdio ha anunciado que no avanzarán cuál es su estrategia. "Sin duda, tanto Puigdemont como Comín estarán el día 2 de julio en el Parlamento Europeo. No revelaremos la estrategia, entre otras cosas sería mucho más aburrido", ha manifestado.