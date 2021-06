El error que cometieron los persas en 513 a.C., repetido por los franceses en 1812 y los alemanes en 1941

Nos estamos refiriendo, como el lector ya habrá deducido, a la invasión del territorio de la actual Rusia en diferentes ocasiones y con el mismo resultado. No solo eso, sino que se podría decir que las causas del fracaso fueron las mismas: el empleo de la táctica de tierra quemada, y el invierno...Dario no invadió Rusia, porque todavía no existía, aunque sí territorio que hoy forma parte de ese país. Su campaña iba dirigida contra los escitas, un grupo de pueblos (de lengua iraní) que habitaban en el sur de las actuales Ucrania y Rusia.