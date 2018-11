Errejón defiende el régimen de Maduro: "Ha habido importantísimos avances; la gente come tres veces al día". Como esta noticia no va a llegar a portada ni-de-coña, el karma está para gastarlo y la lectura del artículo a unos les va a hacer reír y a otros les va a cabrear, pero no va a dejar a nadie indiferente, pues va con link a AEDE y todo, que tampoco creo que los de el Diario o el Boletín vayan a fusilar esta noticia como hacen con todas.