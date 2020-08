Eres un pringao

Todo este cuento de la CoVid es un invento. Esta enfermedad (dices ahora) no existe. Los datos están completamente falseados, aquí no muere ni el tato, los que mueren lo hacen por otras enfermedades comunes. La gripe común mata a más gente que la CoVid. Es una enfermedad falsa, ¿no ves cómo ocultan las autopsias? El rollo ese de los asintomáticos no hay quien se lo trague, y lo de las pruebas PCR es de risa, no tienen ninguna fiabilidad[...] Siento tener que ser yo el que te lo diga, pero el problema es que el imbécil eres tú...