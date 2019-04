Equipos Hi Fi ¿Realmente suenan mucho mejor o son una estafa?

Leyendo un artículo de Xataka, éste www.xataka.com/audio/la-alta-fidelidad-no-tiene-por-que-ser-elitista-t (hay más aberraciones en ésa página) y lees cosas como "excitar los altavoces de nuestras cajas acústicas" (Lo dicen dos veces) o "diseño híbrido con una válvula de vacío" se me erizan los peletes como a un gatete viendo al espectro de Bach.

Por un lado, Hi Fi significa, literalmente "alta fidelidad" o lo que es lo mismo, ha de ser lo más fiel posible a escucharlo tal cual se grabó, o se ideó en la cabeza del artista / ingeniero de sonido que estaba en la mesa de mezclas.

Por el otro, casi nadie escucha la fuente de sonido en crudo, todos ecualizamos o le damos un toque de graves o agudos al sonido si podemos.

Con lo cual HIFI Es pureza. Tal cual. Cualquier otra cosa son modificaciones en el sonido.

Por eso, y ya llevando unos años en esto tanto (antiguamente) profesión, vocación, ocio y cualquier dineral gastado (independientemente de estudios académicos en piano y demás...) en componentes, auriculares, sistemas de PA y en casa...

... todo el puto tinglado de armatostes es una estafa.

Vamos a ver por qué.

Cuando un profesional está mezclando un tema, sea de electrónica, o una grabación por pistas de un grupo de rock, lo que sea, se apoya en monitores de audio (de este tipo www.thomann.de/es/adam_s2v.htm) los cuales te dan la señal más precisa posible. ¿Por qué? porque si tienes un sistema que te "coloree" o te haga sonar "más bonito" la señal de entrada, cuando alguien meta ese tema en cualquier sitio, va a sonar completamente distinto, incluso peor de lo que el ingeniero ha escuchado en la sala de mezclas, con lo que estos monitores están preparados para sacar cualquier defecto en el sonido y reproducirlo.

Incluso no es raro que escuchen la mezcla en diferentes sistemas. (Hasta en un coche, que si consigues que el tema suene bien ahí, eres bueno de pelotas)

Bueno, pues los agudos han de estar a la altura del oído para monitorizar correctamente, por eso habitualmente los altavoces tienen los tweeters (el altavoz pequeñito) arriba, y el cono (o varios) más abajo.

Claro, al igual que este tipo de monitores te saca mal sonido si mezclas mal, te sacan un sonido cojonudo si mezclas bien. Cojonudo de verdad (ahí ya va en gustos, claro, pero si quieres meterle graves, te lo aguantan como campeones sin necesidad casi de subwoofer)

Pues ya está. Así de sencillo. Es más, para empezar si ponemos una fuente como un PC con TIDAL, unos monitores de gama baja (como unos KRK de 8 pulgadas www.thomann.de/es/krk_rp8_rokit_g3.htm) y una tarjeta normalita (Una focusrite Scarlett por ejemplo) resulta que tienes un equipo HIFI *de* *pelotas* por la décima parte de lo que te costaría algo más (vamos a llamarlo así de ahora en adelante a los equipos con marcas rimbombantes, mucho acero y mucha madera)"purista"

En éste artículo, también de Xataka (los adoro) www.xataka.com/moviles/la-comparativa-definitiva-de-sonido-en-moviles- hacen las pruebas de sonido móvil con un equipo "purista" con altavoces con los tweeters hacia abajo.

Con dos cojones.

Menos mal que no soy el único que se da cuenta que están haciendo el canelo plus y otro usuario les llama la atención por lo mismo, que no es un equipo para monitorizar nada. Esos equipos quieren sonar tan bien que te deforman completamente la realidad, tipo gin tonic con fresas, mango, hibiscus y lonchas de jabalí por catorce pavos.

Pongo por ejemplo, la moda de los equipos puristas "a válvulas". Válvulas. Tecnología sonora de 1910 a la vanguardia.

Te engorrinan el sonido. Eso sí, un engorrinamiento al que hay gente que le parece agradabilísimo, pero es muy importante para esa gente enseñarte ese equipo, con las válvulas. Es que si no lo enseñas, casi no vale la pena tenerlo (que es parte de la estafa de turno)

Es decir, como dicen al principio del primer artículo que enlazo, mola mucho más la "construcción" de algo que se llama "esoteric" que no un puto PC sirviendo TIDAL en red.

¿Para qué coño quieres construcción en algo que no se mueve? es más, ¿calidad de sonido para un aparato que sirve datos? ejem...

Hay cosas de birlibirloque, como:

"La entrada de fono, o, en su defecto, el previo de fono, es necesaria porque la señal de nivel de línea que extraemos de la cápsula fonocaptora de nuestro giradiscos es mucho más débil que la señal que obtenemos de un lector de CD o un reproductor de música en red. Esto provoca que sea necesario amplificarla para que la sección de previo del amplificador integrado pueda trabajar con ella."

Bueno, es que un lector de CD (creo que quiere comparar el laser con la cápsula fonocaptora... creo) no capta ningún tipo de sonido, lo que capta son ceros y uno que pasan por un conversor Digital a analógico que después va por, pongamos, de RCA a un amplificador.

Lo dejo ya, que voy a sacar a pasear el brazo derecho.

Espero que os haya gustado. Respondo preguntas en los comentarios, claro.