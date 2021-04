Los epidemiólogos desmontan el discurso triunfalista de Madrid en la pandemia

Muchos epidemiólogos no sólo no comparten la visión de que Madrid diera bien la vuelta a la segunda ola, sino que una quincena de ellos ha contrastado —y desmontado— el análisis de Zapatero, y ha escrito a The Lancet para que quede constancia. La revista científica ya ha publicado cinco réplicas al escrito del viceconsejero.