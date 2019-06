Entrenar un modelo sencillo de aprendizaje automático utiliza más carbono que la fabricación y el uso de cinco coches

En "Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP", tres investigadores de informática de la UMass Amherst investigan el presupuesto de carbono de los modelos de formación de máquinas de aprendizaje para el procesamiento del lenguaje natural, y regresan con la asombrosa cifra de 35.59 kg para realizar una operación básica de formación y perfeccionamiento. Esto es aproximadamente cinco veces el presupuesto de carbono de la cuna a la tumba de un automóvil, incluyendo la fabricación.